Australia: premier del Nuovo Galles del Sud, 'modifiche urgenti su possesso armi'

17 dicembre 2025 a

a

a

Sidney, 17 dic. (Adnkronos) - Il premier del Nuovo Galles del Sud in Australia, Chris Minns, ha dichiarato dopo il funerale del rabbino Eli Shlanger, assassinato nella strage di Bondi Beach, che proporrà modifiche alla politica sul possesso di armi. "Il Parlamento discuterà modifiche urgenti la prossima settimana", ha dichiarato. "La legge limiterà la quantità di armi che possono essere possedute, riclassificherà le tipologie di armi e ridurrà la capacità del caricatore per i fucili da caccia".