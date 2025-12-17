Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Australia: l'autore del massacro di Bondi accusato di terrorismo

default_image

  • a
  • a
  • a

Canberra, 17 dic. (Adnkronos) - La polizia australiana ha dichiarato di aver incriminato Naveed Akram, accusato di aver aperto il fuoco durante un evento ebraico sulla Bondi Beach di Sydney, di 59 reati, tra cui terrorismo. L'attacco di domenica durante la celebrazione dell'Hanukkah ha ucciso 15 persone e ne ha ferite decine.

Akram, 24 anni, gravemente ferito e risvegliatosi ieri dal coma, ha compiuto l'attacco insieme al padre, Sajid, ucciso sul posto. Akram rifiuta di essere interrogato dagli investigatori, riporta il Sydney Morning Herald.

Dai blog