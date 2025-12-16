Lavoro: Schlein, 'precarietà e lavoro povero, parole che Meloni non dirà mai'

16 dicembre 2025 a

Roma, 16 dic (Adnkronos) - "I lavoratori autonomi hanno diritto a una protezione sociale e a un welfare adeguato a loro bisogni". Lo ha detto Elly Schlein presentando al Nazareno la proposta di legge del Pd sull'estensione delle tutele dei liberi professionisti e dell'equo compenso con Chiara Gribaudo, prima firmataria della Pdl, e Stefania Bonaldi, responsabile Professioni nella segreteria Pd.

"Anche tra gli autonomi ci sono sacche di precarietà e di lavoro povero, due parole che non sentirete mai in bocca a Giorgia Meloni. Ma la precarietà in Italia è troppa, tanta come anche il lavoro povero", ha spiegato la segretaria del Pd. "Questa è una Pdl per rafforzare la protezione sociale e il welfare dei liberi professionisti con una visione di insieme e un approccio integrato su diversi aspetti della protezione sociale che servono per dare una tutela sempre più uniforme, perchè non devono esserci tutele minori", ha detto Schlein.

"Oggi ci sono 550mila iscritti alla gestione separata con un reddito medio pari a 18mila euro, che fino a 49 anni non arriva a 50mila. Guadagnano troppo poco, soprattutto al Sud e soprattutto giovani e donne", ha sottolineato Gribaudo.