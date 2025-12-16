Lavoro, Giallatini: "A LaborDì ascoltiamo i professionisti di domani"

16 dicembre 2025 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "LaborDì è un'occasione di ascolto dei più giovani, i professionisti di domani, gli interlocutori di oggi. Il futuro del mondo del lavoro è una responsabilità condivisa che coinvolge giovani e adulti, aziende e istituzioni, scuola e lavoro". A dirlo è Tania Giallatini, responsabile gestione dirigenti e selezione Poste Italiane, all'edizione 2025 di LaborDì, l'evento promosso dalle Acli di Roma dove i giovani incontrano il mondo del lavoro.

"Siamo partner di riferimento di Acli. Labordì è un'occasione non solo per raccontare ciò che facciamo, ma come lo facciamo da oltre 160 anni, grazie al lavoro, alla dedizione, all'esperienza di 119mila persone, che ogni giorno mettono a disposizione la propria competenza per contribuire allo sviluppo socio economico del nostro Paese", conclude.