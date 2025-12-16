Lavoro: Fratoianni, 'da Consulta ceffone a governo su salario minimo'

16 dicembre 2025 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - ﻿"A Palazzo Chigi possono continuare all'infinito con le favole di Natale e con la propaganda, ma non passa giorni che ricevano un ceffone dalla realtà. Con la sentenza della Corte Costituzionale che da' ragione alla Puglia perché sia rispettato dalle ditte appaltatrici un salario minimo, cade il velo dell'ipocrisia del governo Meloni". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

"Giorgia Meloni convocò a Palazzo Chigi i leader di opposizione addirittura alla vigilia di Ferragosto per affrontare il tema: in realtà poi la destra ha affossato ogni ipotesi di un provvedimento che restituisse dignità al lavoro e ai lavoratori. Oggi per chi non l'avesse ancora capito, è ancora più chiaro - conclude Fratoianni - da che parte stanno i signori del governo : dalla parte dello sfruttamento, delle diseguaglianze e dei potenti".