Lavoro: Bonelli, 'sconfitto cinismo governo, vittoria lavoratori'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "È una sconfitta netta del cinismo egoista del governo davanti alla Corte costituzionale. Invece di difendere i lavoratori dallo sfruttamento, Palazzo Chigi ha scelto di schierarsi dalla parte di chi si arricchisce sottopagando chi lavora". Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa verde.

"La decisione della Consulta, che ha dichiarato legittima la legge della Regione Puglia sulla retribuzione minima di 9 euro l'ora negli appalti pubblici, rappresenta un duro colpo per il governo Meloni, che ha bocciato la proposta delle opposizioni sul salario minimo legale a 9 euro. Fa ancora più impressione sapere che il parere contrario del governo fu redatto da Brunetta, mentre continuava a percepire uno stipendio elevatissimo e impartiva lezioni a chi non arriva a fine mese. È l'ennesima dimostrazione di una destra lontana dalla realtà di milioni di lavoratrici e lavoratori".

"Con questo governo la povertà assoluta è aumentata fino a coinvolgere oltre 6 milioni di persone. La sentenza della Consulta dimostra che si può e si deve stare dalla parte di chi lavora, non di chi sfrutta. Con noi al governo il salario minimo sarà legge".