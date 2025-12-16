Editoria: Fontana, 'spero Gedi rimanga in mani italiane'

16 dicembre 2025 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Chiaramente viviamo in un mondo dove anche varie proprietà di varie cose vanno a volte all'estero, ma io veramente spero" che il gruppo Gedi "possa rimanere comunque in mani italiane, perché è un gruppo molto importante, con giornali che hanno delle tradizioni e una storia veramente molto importanti". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando l'Associazione stampa parlamentare per gli auguri di fine anno.