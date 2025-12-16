Pd: riunione fiume gruppo Senato, punto su manovra poi lungo confronto su ddl Delrio**

16 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Riunione fiume al Senato del gruppo Pd, iniziata attorno alle 16 e ancora in corso. Stamattina Elly Schlein aveva detto ai cronisti che all'odg della riunione era prevista la legge di bilancio. E in effetti la prima parte dell'assemblea si è focalizzata sulla manovra. Poi i senatori hanno aperto un altro capitolo: quello del ddl Delrio sull'antisemitismo. Proposta che nei giorni scorsi ha creato scossoni tra i dem. Tantissimi gli interventi, riferisce chi sta partecipando alla riunione. A partire dallo stesso Delrio. "Si sta discutendo, con garbo", spiega un senatore. "Confronto sereno e franco. C'erano anche tanti colleghi non informati", aggiunge una senatrice. "Nessun intervento sopra le righe", conferma un altro parlamentare dem che osserva: "Occorre trovare un punto unitario. Siamo i primi ad essere contro l'antisemitismo. Quale sia lo strumento più adatto è il tema".