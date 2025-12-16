Auto: Pietrantonio (Unrae), oggi si apre stagione nuova, bene flessibilità ma non arretrare**

16 dicembre 2025 a

Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - "Oggi si apre una stagione nuova con una Commissione più attenta ai dati e con più volontà di ascoltare". Lo afferma il presidente di Unrae Roberto Pietrantonio, commentando la svolta decisa da Bruxelles sul settore automobilistico, ricordando come "negli ultimi anni in Europa l'auto è stata regolata con obiettivi troppo ambiziosi e poco realistici, laddove un dialogo più articolato e una maggiore profondità di analisi avrebbero tracciato un percorso più pragmatico". Oggi invece, aggiunge, "si riporta realismo nella transizione europea, ma bisogna ripartire con un dialogo 'vero'. L'Acea (l'associazione europea dei costruttori) sta facendo in proposito un ottimo lavoro propositivo"

Pietrantonio ammonisce comunque come con la revisione annunciata "va bene la flessibilità ma non bisogna arretrare" sulla decarbonizzazione della mobilità.

Al tempo stesso, ricordando come la politica abbia soffiato sul fuoco dell'insoddisfazione di consumatori e imprese, il presidente dell'Unione delle case estere in Italia invita a "dire basta agli slogan e a una narrazione tossica". Un atteggiamento che negli ultimi tempi si è venato di tutela delle aziende nazionali o europee: "A chi vuole tornare al protezionismo, dico che sarebbe un grande errore strategico: non si costruisce una competitività alzando i muri e la transizione non puo' essere una guerra doganale che impoverirebbe tutti, anche i consumatori". "Ogni volta che si 'restringe' l'Italia perde" conclude il presidente Unrae.