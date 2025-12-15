Mo: Mattarella, 'intera comunità internazionale sostenga cessate il fuoco'

15 dicembre 2025 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "La tragedia di Gaza, con il suo carico di sofferenza civile e il persistente alto rischio di escalation, continua a esporre il Medio Oriente a nuove lacerazioni: il raggiungimento del cessate-il-fuoco, per quanto fragile, richiede il fermo sostegno di tutta la Comunità internazionale". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione della diciottesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori.