Manovra: Avs, 'Senato ostaggio delle divisioni della maggioranza'

Roma, 15 dic (Adnkronos) - "Sulla manovra il Senato è ostaggio della divisione e dei problemi interni alla maggioranza di destra. I lavori in commissione forse iniziano oggi, mentre il paese attende risposte su salari, pensioni, lavoro, crescita economica, sanità, scuola e caro vita". Lo dice il senatore dell'Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni.

"La destra è divisa su tutto, è più attenta a regolare i propri conti interni che affrontare le emergenze sociali ed economiche degli italiani. La manovra è scritta fuori dal parlamento con una totale mancanza di confronto parlamentare. Il parlamento è umiliato, e rimane in attesa che la destra risolva i suoi problemi -prosegue Magni-. La manovra economica è l'atto più importante di un governo, perché definisce la cornice economica di un paese, le spese e le entrate, le previsioni di crescita. E quella di Meloni è una manovra che non risponde all'emergenza salariale, non rilancia l'occupazione e la crescita. Una manovra senza visione, lontana dai bisogni degli italiani".