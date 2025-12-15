Diritti: Sensi (Pd), 'non molliamo su 1110 dissidenti ancora detenuti in Bielorussia'

15 dicembre 2025 a





Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Viviamo un tempo oscuro e incerto, avvelenato dalll'antisemitismo o in cui il premio Nobel per la pace Narges Mohammadi viene arrestata e manganellata. Ma siamo anche in un tempo in cui hanno ritrovato la libertà dalle carceri di Lukashenko 123 detenuti politici dopo anni di prigionia. E' un momento di felicità immensa che non ci deve, però, farci deflettere dal ricordare che ci sono ancora 1110 prigionieri nelle segrete del regime, politici, attivisti, giornalisti. Non molliamo su antisemitismo, non molliamo sui dissidenti bielorussi”. Lo ha detto intervenendo in aula il senatore del Pd Filippo Sensi.