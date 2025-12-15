Cultura, Ventura (Mic): "radiciculturali.it può aiutare turismo borghi e aree interne"

15 dicembre 2025 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "I dati raccolti e pubblicati da radiciculturali.it sono fondamentali per consentire una conoscenza georeferenziata del patrimonio culturale immateriale. Questo può aiutare uno sviluppo turistico delle aree interne e dei piccoli borghi oltre che rendere noto il patrimonio immateriale ai giovani, perché questo è lo strumento fondamentale per salvaguardarlo. Il patrimonio immateriale si salvaguardia non con i restauri, ma con la trasmissione intergenerazionale". Così Leandro Ventura, direttore dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale del ministero della Cultura, intervenendo oggi a Roma presso la Camera dei deputati, all'evento “Censimento del Patrimonio Culturale Immateriale”, durante il quale è stato presentato il portale radiciculturali.it, la piattaforma digitale in cui si traduce concretamente il lavoro fatto fino ad ora e dedicato alla mappatura di tutto ciò che rientra nel patrimonio culturale immateriale italiano.

“Tra i beni immateriali rientrano tutti quegli elementi legati alla tradizione in continua evoluzione – spiega Ventura – gli elementi rituali e festivi, la musica tradizionale, le danze, il teatro. Anche tutti i saperi artigianali e ciò che è legato alla vita quotidiana. Questo progetto è notevole, ma è un punto di partenza basato sulla disponibilità dei volontari delle Pro loco che hanno una presenza capillare sul territorio. Questo ha consentito di raccogliere molti materiali, molti documenti che devono essere un punto di partenza per ulteriori lavori di approfondimento sulla conoscenza del patrimonio culturale immateriale” conclude.