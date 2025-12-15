Casa: Avs, 'sosteniamo proposte Alleanza per diritto alla casa, piano sparito da bilancio'

15 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Alleanza Verdi e Sinistra sostiene le proposte dell'Alleanza municipalista per il diritto alla casa presentato oggi a Montecitorio da un gruppo di assessori in rappresentanza di oltre 40 città italiane. La crisi abitativa è ormai strutturale e il diritto all'abitare è sempre più compromesso". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

"Le amministrazioni comunali sono state lasciate sole dal governo ad affrontare questa crisi. Serve un Piano Casa Nazionale che metta al centro gli enti locali, politiche strutturali e risorse definite e stabili. Il diritto alla casa e all'abitare è una politica pubblica e non può essere lasciata al mercato. La manovra economica di Meloni e Giorgetti non interviene minimante su questo tema se non per l'azzeramento di tutti i fondi, a cominciare da quello sulla morosità incolpevole. Per il governo la questione si risolve con semplificazioni e incentivi per i costruttori, tutte misure inadeguate a fermare l'emergenza abitativa. Dopo l'annuncio di Meloni e Salvini al Meeting di Rimini di agosto scorso, il Piano casa è sparito dai radar ma, soprattutto, dalla legge di bilancio".