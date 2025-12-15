Butti: "Qualità dato e Ia per ricerca, diagnosi e telemedicina"

15 dicembre 2025 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - "La qualità del dato è fondamentale per la ricerca farmaceutica e farmacologica: permette, attraverso l'intelligenza artificiale, di velocizzare le diagnosi, individuare meglio le terapie, ragionare sulle apparecchiature elettromedicali che quotidianamente vengono impiegate per la cura delle persone e ci consente di lanciare, in via definitiva, la cosiddetta teleassistenza e la telemedicina territoriale. E' essenziale però che quel dato venga valorizzato nel modo migliore e utilizzato solo per finalità legate alla diagnosi, alla terapia o alla ricerca". Così Alessio Butti, senatore e sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione, partecipando oggi all'evento 'Health Data Revolution' organizzato e presentato da Federated Innovation @Mind in collaborazione con Bracco a Milano, sottolinea che "il Governo sta lavorando per qualificare meglio il rapporto tra privato e pubblico, perché solo attraverso questa simbiosi si possono sfruttare le leve innovative legate al dato".

Il senatore si è anche soffermato sull'importanza del Fascicolo sanitario elettronico (Fse) 2.0, "un obiettivo europeo sul quale il Governo sta investendo circa 1 miliardo e 300 milioni di euro". Lo strumento, unitamente alla valorizzazione del dato clinico sanitario, "rappresenterà la storia clinica del paziente e consentirà un accesso molto più agevole, semplice e semplificato anche al medico, che è chiamato a popolare di dati il Fse".