Atreju: Renzi, 'utile andare nella tana del lupo'

Roma, 15 dic (Adnkronos) - "La sostanza è che andare nella tana del lupo e metterci la faccia è stato secondo me utile per smontare la narrazione per cui il Paese va alla grande e l'opposizione è solo Francesca Albanese o la sinistra ideologica". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

"Giorgia Meloni sta diventando ripetitiva: dice sempre le stesse cose, racconta un'Italia che non esiste e aggredisce l'opposizione. Ormai si capisce che non ci crede più nemmeno lei. Bene dunque esserci e far capire che noi siamo diversi da quello che lei dice. E che non abbiamo paura di confrontarci a viso aperto", aggiunge il leader di Iv.