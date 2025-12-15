Mo: Lai (Pd), 'fabbrica armi? Decisione tecnica, ci rimettiamo a Todde**

15 dicembre 2025 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Si tratta di una decisione ad alto contenuto tecnico considerato che la Giunta delibera su una istruttoria fatta dagli uffici della Regione e valida per ogni azienda". Lo spiega Silvio Lai, deputato dem e segretario regionale del Pd Sardegna, in merito alla delibera sull'ampliamento dello stabilimento Rwn, fabbrica di armi tedesca, del Gruppo Rheinmetall nel Sulcis. "Per questo -aggiunge Lai interpellato dall'Adnkronos- ci rimettiamo alle valutazione tecniche e politiche che la presidente della Regione", Alessandra Todde, "vorrà fare in Giunta o in coalizione". Avs che fa parte della giunta Todde ha già fatto sapere che voterà contro la delibera sull'ampliamento dello fabbrica di armi.