Mo: Ciusa (M5S), 'su caso Rwm piena fiducia in Todde, noi sempre lineari e coerenti'**

15 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - “Piena fiducia nell'operatore della Giunta e nelle scelte che ha fatto, sta facendo e farà la nostra presidente Todde, che ha dimostrato di saper governare la Regione con impegno e lungimiranza, anche quando obbligata a prendere decisioni difficili nell'esclusivo interesse della collettività". Lo dichiara Michele Ciusa, capogruppo M5S in Consiglio regionale.

"Il confronto tra le forze di maggioranza, in Giunta e in Consiglio, prosegue da tempo su tutti i temi. Come spiegato dalla stessa presidente Todde sul caso RWM, attendiamo l'esito dell'istruttoria che non è ancora conclusa , ribadendo senza esitazioni che leggi e regole vanno rispettate. Il M5S ha sempre mantenuto una posizione lineare e coerente. Continueremo a governare la Regione fedeli al programma elettorale scelto dai cittadini e ai nostri principi: pace, tutela dell'ambiente, giustizia sociale e legalità”.