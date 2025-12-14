**Manovra: Commissione Bilancio in stallo, saltano incontri e seduta di stasera**
Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - Commissione Bilancio ancora in stallo: la seduta della Quinta del Senato, convocata per le 23 di stasera, è sconvocata, come si legge dal calendario dei lavori parlamentari. Saltano anche, a quanto si apprende, gli incontri bilaterali con i gruppi. I lavori dovrebbero essere aggiornati a domani. Ancora nessun voto dunque sulla manovra. Manca il deposito delle modifiche, fra cui l'attesa riformulazione dell'emendamento sull'oro di Banca d'Italia.