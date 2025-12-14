**Australia: polizia conferma, 'ebrei obiettivo sparatoria Bondi Beach'**
Canberra, 14 dic. (Adnkronos) - La polizia del Nuovo Galles del Sud ha confermato, in conferenza stampa, che la comunità ebraica di Sydney era l'obiettivo della sparatoria di massa avvenuta a Bondi Beach.
Prima della conferenza stampa, secondo quanto riferito da alcune fonti a Sky News, la polizia ha fatto irruzione in un'abitazione nella zona occidentale di Sydney. Gli agenti hanno anche esaminato "diversi oggetti sospetti trovati nelle vicinanze" di Bondi Beach.