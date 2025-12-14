Australia: polizia conferma 10 morti tra cui un attentatore**

14 dicembre 2025 a

Canberra, 14 dic. (Adnkronos) - La polizia del Nuovo Galles del Sud ha confermato che almeno dieci persone sono morte, tra cui uno dei due attentatori, in seguito alla sparatoria di massa a Bondi Beach, a Sydney in Australia. Il secondo attentatore è in custodia ed è ferito, ha aggiunto la polizia.

Sono invece 12 le persone rimaste ferite, tra cui due agenti, ha precisato la polizia. La zona è stata isolata e sono in corso operazioni di bonifica per verificare l'eventuale presenza di ordigni esplosivi.