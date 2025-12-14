Australia: fonti, forse di origine pakistana gli attentatori, si cerca un terzo**

14 dicembre 2025 a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Sono ''probabilmente di origine pakistana gli attentatori'' che hanno sparato a Bondi Beach, alla periferia di Sydney in Australia, contro le persone riunite a celebrare la festività ebraica di Hannukkah. Lo riferiscono fonti informate ad Adnkronos. Al momento le autorità non hanno confermato la nazionalità degli attentatori, mentre si cerca un terzo sospetto oltre ai due identificati.

Non ci sono invece notizie sulla nazionalità delle vittime, hanno aggiunto le fonti spiegando che ''al momento non c'è alcuna indicazione al consolato d'Italia''.