Ucraina: Renzi, 'non si può prescindere da Usa ma Ue deve avere posizione unitaria'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Se non avessimo finanziato militarmente e commercialmente l'Ucraina Putin l'avrebbe presa in 15 giorni. Sono d'accordo però nel dire che abbiamo armato l'Ucraina ma non l'Ue dell'arma più potente che abbiamo: la diplomazia. Trump è decisivo per l'accordo di pace, non si può prescindere dagli Usa. Al contempo l'Ue deve avere una posizione unitaria. Ma non sappiamo Giorgia Meloni dove sta, fa zigzag. Mi spiace vedere Zelensky con Uk, Francia, Germania e senza l'Italia". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite a 'Otto e mezzo' su La7.