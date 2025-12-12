Ucraina: ambasciata russa a Berlino, 'assurde accuse tedesche di attacchi informatici'

12 dicembre 2025 a

Mosca, 12 dic. (Adnkronos) - L'ambasciata russa a Berlino ha dichiarato di "respingere categoricamente" le accuse del governo tedesco secondo cui hacker sostenuti dalla Russia avrebbero preso di mira il controllo del traffico aereo tedesco e le elezioni generali di quest'anno.

"Le accuse di coinvolgimento delle strutture statali russe in questi incidenti e nelle attività dei gruppi di hacker in generale sono prive di fondamento e assurde", ha affermato l'ambasciata in una dichiarazione all'Afp.