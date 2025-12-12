Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Pd: Schlein presenta pdl per estensione tutele liberi professionisti e equo compenso

default_image

  • a
  • a
  • a

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Martedì 16 dicembre, alle 11 (Sala David Sassoli - Sede Pd - Via di Sant'Andrea delle Fratte, 16) si terrà una conferenza stampa per presentare la proposta di legge del Partito democratico sull'estensione delle tutele dei liberi professionisti e dell'equo compenso. All'incontro interverranno Elly Schlein, segretaria del Pd, Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd e prima firmataria della Pdl, Stefania Bonaldi, responsabile Professioni nella Segreteria nazionale del Pd.

Dai blog