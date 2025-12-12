Milano: nuovi arrivi e cambi in Procura, torna Ielo e va in pensione Siciliano

12 dicembre 2025 a

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Nuovi arrivi, addii e cambi in Procura a Milano. La procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, protagonista delle indagini sull'urbanistica, del processo sul caso deejay Fabo e di indagini nel mondo della sanità, lascia la magistratura per limiti di età. A prendere il suo posto alla guida del Dipartimento che si occupa di reati legali alla Pubblica amministrazione sarà Paolo Ielo che dopo l'esperienza romana torna nel Palazzo di giustizia dove giovanissimo fu protagonista del pool di Mani Pulite.

E le scadenze riguardano anche tre aggiunti 'storici' del corridoio del quarto piano: Letizia Mannella, Eugenio Fusco e Alessandra Dolci tornano a ricoprire la funzione di sostituti. Dolci resterà negli uffici della Dda ed è tra i favoriti alla poltrona di procuratore capo di Venezia, Fusco si occuperà di Reati economici (terzo Dipartimento), mentre Letizia Mannella - per anni impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne - è assegnata come sostituto al primo Dipartimento specializzato in crisi d'impresa, contrasto al lavoro nero, caporalato ed evasione. La prossima settimana verrà affrontato il nodo su chi 'reggerà' i posti vacanti, quindi successivamente verrà bandito il concorso per i nuovi procuratori aggiunti.

L'assegnazione dei posti messi a bando riguarda anche volti noti e nuovi in Procura: quattro dei cinque nuovi magistrati finiranno nel quinto Dipartimento quello contro la violenza di genere che registra negli ultimi anni un incremento esponenziale nelle denunce, mentre entreranno nel primo Dipartimento i pm Giovanni Tarzia e Antonio Pansa.