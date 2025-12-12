Milano: caso San Raffaele, procura indaga su contratto cooperativa

12 dicembre 2025 a

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - E' sul ricorso alla Auxilium Care, la cooperativa coinvolta nel caos esploso all'interno del San Raffaele di Milano tra il 6 e il 7 dicembre, che si concentra l'attenzione della Procura di Milano che ha aperto un fascicolo conoscitivo per fare luce sul contratto stipulato solo di recente quando la struttura ospedaliera ha dovuto far fronte alla mancanza di personale.

L'Ispettorato del Lavoro che ha effettuato le proprie verifiche avrebbe informato la Procura di possibili inadempienze contrattuali, mentre non ci sono querele di parte su possibili lesioni causati a pazienti che sarebbero stati vittime di errori nella somministrazione di farmaci.

Al pubblico ministero Paolo Filippini - che fa parte del sesto Dipartimento che si occupa di Tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro - spetterà anche verificare se nel fine settimana di Sant'Ambrogio possa essere verificata un'interruzione di pubblico servizio per i presunti disagi in un reparto. Al momento il fascicolo aperto è un modello 45, cioè senza titolo di reato o indagati. La sindacalista che ha dato il via all'indagine è già stata sentita dalla Squadra mobile, mentre altri testimoni potrebbero essere presto ascoltati.