Manovra: Boccia, 'Italia ferma e svenduta, si colpisce chi paga'

12 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Dopo un mese di umiliazione della Commissione Bilancio, il governo riscrive la manovra fuori dal Parlamento per tenere insieme una maggioranza divisa. È una forzatura grave: le Camere vengono esautorate, mentre famiglie e lavoratori pagano il prezzo delle liti nella destra". Così Francesco Boccia, presidente dei Senatori del Partito Democratico, intervenendo a Bari, presso la sede del PD Puglia, ad una conferenza stampa sulla legge di Bilancio 2026 del governo Meloni.

"Siamo alla quarta manovra su cinque del governo Meloni e il bilancio è fallimentare: Pil fermo allo 0,6%, produzione industriale negativa da tre anni, cassa integrazione alle stelle, passa da 400 milioni di ore del 2023 a quasi 600 del 2025. Un disastro senza precedenti. Ma continuano a parlare di occupazione quando, invece, producono solo lavoro povero e precario. Senza il Pnrr saremmo già in recessione. Il Paese è immobile, nelle sabbie mobili. Gravissimo poi l'accanimento sui LEP, reinseriti in manovra forzando la mano, dopo lo stop della Corte Costituzionale. Così non si garantiscono diritti uguali, si cristallizzano le diseguaglianze, soprattutto nei servizi essenziali: sanità, scuola, trasporti, assistenza. Questa non è autonomia, è una secessione silenziosa. E non solo tra nord e sud ma anche al nord, tra le aree metropolitane più ricche e le aree interne sempre più spopolate".

"Infine, gli emendamenti rimessi o riformulati in queste ore confermano il disegno di fondo: piccoli pacchi tassati, interventi sull'oro, aumento delle polizze infortuni, innalzamento del tetto al contante oltre i diecimila euro, cancellando vent'anni di politiche di contrasto al nero e all'evasione. Si colpisce chi paga onestamente. Si premia chi evade. Questa destra si dice patriota ma sta svendendo l'Italia: tace sui dazi di Donald Trump, aumenta le diseguaglianze, privatizza il welfare e riduce il Parlamento a passacarte. A questo disegno, che scimmiotta sempre più quello di Trump, ci opporremo fino in fondo. Non accettiamo che le Camere diventino involucri vuoti, mentre le decisioni vengono prese altrove. Difendere il Parlamento oggi significa difendere l'unità del Paese e la democrazia. La quarta manovra su cinque del Governo Meloni non tiene insieme l'Italia: la divide, la impoverisce e la svende".