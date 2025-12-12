Iran: Della Vedova, 'Ue e governi chiedano immediato rilascio Narges Mohammadi'
Roma, 12 dic. (Adnkronos) - “Tutti coloro che hanno una voce istituzionale da far sentire, a cominciare dalle istituzioni europee e dai governi, compreso quello italiano, dovrebbero chiedere a gran voce l'immediato rilascio di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace arrestata oggi in Iran insieme ad altri attivisti mentre commemorava un avvocato per i diritti umani nella Repubblica islamica”. Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.