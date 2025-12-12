Quirinale: scambio di auguri Mattarella con 132 ambasciatori, assenti Russia e Bielorussia**

12 dicembre 2025 a

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Sono stati 132 gli ambasciatori presenti al Quirinale per il tradizionale scambio di auguri di fine anno tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Corpo diplomatico accreditato in Italia. Assenti i rappresentanti della Federazione Russa e della Bielorussia, che non stati invitati a cerimonie ufficiali dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. A porgere il saluto del Corpo diplomatico il decano, monsignor Petar Rajič, nunzio apostolico in Italia.