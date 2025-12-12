Parlamento: in agenda Meloni in aula sul Consiglio Ue, Giorgetti su Mps**

12 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 12 dic (Adnkronos) - Le comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul Consiglio Ue e l'informativa del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti su Mps tengono banco la prossima settimana in Parlamento. Alla Camera si riprende lunedì 15 dicembre alle 13 con la discussione generale dei provvedimenti all'esame con votazioni da martedì alle 14, a partire dal Dl sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro approvato dal Senato e in scadenza il 30 dicembre.

Mercoledì 17 alle 11,30 all'Odg dell'aula ci sono le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre 2025, previste quattro ore e mezza di durata. A seguire l'esame del Dl salute e sicurezza con, alle 17, le dichiarazioni di voto sulla preannunciata questione di fiducia; alle 18.40 la votazione per appello nominale e, al termine e con prosecuzione notturna, il seguito dell'esame.

Giovedì 18 alle 17 avrà luogo l'informativa urgente del governo, con la partecipazione del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, sulla vicenda Monte dei Paschi di Siena-Mediobanca. Tra gli altri argomenti all'Odg dell'aula di Montecitorio c'è la Pdl sui cammini d'Italia e il Ddl sulle attività subacquee, già votate dal Senato. Formalmente al calendario dell'aula della Camera risulta iscritta la manovra per venerdì 19 dicembre dalle 9.30, con votazioni non prima delle ore 12.

(Adnkronos) - Ma la legge di Bilancio è al centro del calendario del Senato. All'Odg di lunedì 15 alle 16.30 è iscritta la discussione sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. Ma sarà una capigruppo in programma martedì alle 12 a fare luce sul cammino della manovra a palazzo Madama.

Il calendario dell'aula del Senato prevede per mercoledì 17 alle 10 la consegna del testo delle comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo e la discussione sulle comunicazioni dalle 15,30 sempre di mercoledì.