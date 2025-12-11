Ucraina: Salvini, 'piano? Decidano Kiev, Usa e Russia, non leader Ue dimezzati'

11 dicembre 2025 a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Il piano di pace? "Lasciamolo decidere a Ucraina, Russia e Stati Uniti, non a Macron o a dei leader europei dimezzati che non rappresentano più né gli inglesi, né i tedeschi, né i francesi. Il governo italiano ha una posizione equilibrata". Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta.

"Nel frattempo sono emersi scandali di corruzione imbarazzanti, centinaia di milioni di euro e di dollari che non sono finiti a aiutare i bambini ucraini o a difendere l'Ucraina, ma pare che siano finiti in conti correnti all'estero, in bagni d'oro e cose del genere. Se Zelensky dice siamo vicini a un accordo faticoso, ecco io temo che magari non a Roma, Ma in Europa qualcuno, per superare i propri problemi interni, voglia continuare con la guerra, con la guerra, con la guerra. Qualcuno sta costruendo armi e con la guerra le vendi le armi. Senza guerra le armi non le vendi più".

"Qualcuno veramente pensa che l'Ucraina possa vincere la guerra sul campo? Non ci sono riusciti Napoleone e Hitler a sconfiggere la Russia, men che meno in inverno. Quindi, non lo dico da tifoso, penso a quei ragazzi su entrambi i fronti che muoiono e penso da padre a quale sia l'interesse, è di fermarsi. Poi saranno gli ucraini e i russi a decidere su quale linea fermarsi grazie a Trump. Perché noi stiamo parlando di questo grazie a Trump. Perché se avessimo aspettato Macron o la Von der Leyen o l'Europa, campa cavallo".