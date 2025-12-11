Ucraina: Fratoianni, 'Ue ha puntato solo su escalation militare, errore gigantesco'

11 dicembre 2025 a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Sulle iniziative dei Paesi europei non ci siamo proprio perché non è chiaro che cosa stanno facendo. Così come Meloni sia anch'essa dentro una condizione di isolamento e di incertezza fra scegliere il suo amico Trump e il Vecchio Continente non va bene nemmeno questo per il nostro Paese per il ruolo che dovrebbe avere". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni de La7 nel corso di Tagadà.

"E non va bene per una ragione molto semplice: l'Europa - prosegue il leader di SI - è stata a lungo assente, ferma e priva di un punto di vista e di un'iniziativa diplomatica autonoma. In questi 3 anni ho sempre detto, molto spesso in solitudine: attenzione voi state investendo solo sull'escalation militare, la Ue punta tutto e solo su questo e per anni non c'è stata un'altra iniziativa. E questo si sta dimostrando nei fatti certamente un errore gigantesco".

"Un'Europa ancora oggi lontana da leggere quello che sta accadendo e sulla natura di questa guerra, che è un tentativo di ridisegnare gli equilibri del mondo. Un ‘Europa che si ritrova isolata mentre la Russia, Paese aggressore dell'Ucraina, ha relazioni importanti con la Cina, con i Paesi Brics e con gli Usa di Trump. Io penso che di fronte a quello che sta accadendo ci vuole più Europa, bisogna rafforzarla, farle fare un salto di qualità. La verità è che oggi nessuno può immaginare di risolvere questa situazione drammatica, il cui prezzo maggiore lo sta pagando la popolazione ucraina, senza che nella trattativa - conclude Fratoianni - siano coinvolti tutti gli attori principali, gli Stati Uniti naturalmente, ma anche noi europei e molti altri Paesi del Pianeta".