Sciopero: Salvini, 'è pregiudiziale, Landini si candiderà con sinistra'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Si fa uno sciopero "prima di conoscere la manovra, quindi è chiaro che è uno sciopero ideologico pregiudiziale. Landini si candiderà con la sinistra probabilmente alle elezioni". Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta.

"Perché proclamare uno sciopero nel momento in cui stiamo rinnovando tantissimi contratti di lavoratori e lavoratrici che aspettavano da 10-15 anni il rinnovo. Penso ai ferrovieri. Abbiamo rinnovato quest'estate il contratto a quasi 100 mila lavoratori del ferroviario dello Stato con un aumento medio di 230 euro a testa. Abbiamo appena rinnovato il contratto dei medici e dei dirigenti sanitari con un aumento di 500 euro a testa. Il ministro Valditara ha rinnovato due Contratti del personale della scuola con aumenti medi minimi di 200 euro a testa, nel momento in cui il governo sta facendo uno sforzo senza precedenti, che il Pd non ha mai fatto, di aumento dei salari".