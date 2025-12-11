Governo: ok Cdm a modifiche reclutamento Forze armate, 160mila unità entro il 2033

11 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della difesa Guido Crosetto, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge 28 novembre 2023, n. 201, recante “disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi”.

L'obiettivo è il raggiungimento progressivo, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive del personale militare (Esercito, Marina, Aeronautica), fissate a 160.000 unità, garantendo un rapporto funzionale fra categorie e ruoli improntato a efficienza e organicità. Il provvedimento modifica il Codice dell'ordinamento militare (COM) sul sistema di reclutamento e sulle progressioni di carriera.

Le misure principali riguardano: la revisione della carriera degli Ufficiali con rimodulazione del percorso formativo in Accademia (nomina ad aspirante al secondo anno e Sottotenente al terzo) e riconoscimento del trattamento economico iniziale agli aspiranti; l'armonizzazione delle ferme Marescialli, con l'introduzione di una ferma obbligatoria di 5 anni per gli Allievi reclutati tramite concorso pubblico; l'ampliamento dell'accesso dei Volontari in ferma prefissata ai concorsi straordinari per il ruolo Sergenti.

Inoltre, sul fronte del transito e dell'invecchiamento dei ruoli, sono state introdotte misure transitorie che innalzano fino al 2033 il limite d'età a 40 anni per l'accesso ai concorsi Ufficiali per il personale già in servizio, e prevedono concorsi straordinari per il transito nei ruoli Marescialli per i militari in possesso di specifiche lauree. A queste si aggiungono concorsi straordinari per Sergenti, aperti fino al 2030 anche a personale civile (con diploma ed età non superiore a 32 anni), in presenza di specifiche esigenze funzionali.