Pd: area Bonaccini con Schlein, domani riunione membri assemblea nazionale**

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Si allarga ancora la maggioranza dem a sostegno della segretaria Elly Schlein. L'area che fa riferimento a Stefano Bonaccini dovrebbe ufficializzare domani l'ingresso in maggioranza. In vista dell'assemblea nazionale di domenica a Roma è stata fissata domani, a quanto si apprende, una riunione dei membri dell'assemblea eletti a sostegno di Bonaccini. "Vogliamo condividere il passaggio insieme. Non vogliamo scegliere da soli", si spiega.

Già nella riunione di Montepulciano - evento promosso da chi ha sostenuto Schlein sin dal congresso ovvero Areadem di Dario Franceschini, la sinistra di Andrea Orlando e gli ex-Art.1 di Roberto Speranza - la maggioranza pro-Schlein si era ampliata ai neoulivisti come Anna Ascani e Marco Meloni ed altre personalità dem come Gianni Cuperlo, Dario Nardella e Debora Serracchiani. Nelle prossime ore l'ulteriore allargamento all'area Bonaccini. Resta fuori solo la minoranza dei riformisti con Lorenzo Guerini, Pina Picierno, Giorgio Gori, Filippo Sensi, Simona Malpezzi tra gli altri.

L'ingresso in maggioranza dell'area Bonaccini non dovrebbe, al momento, prevedere una 'contropartita' in termini di nuovi assetti in segreteria dove attualmente la componente è rappresentata da Alessandro Alfieri e Davide Baruffi.