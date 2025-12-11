Manovra: dossier FdI, emendamento contro rischio 'mani' straniere su oro Bankitalia**

11 dicembre 2025 a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - L'emendamento di Fratelli d'Italia sulle riserve auree di Banca d'Italia serve a proteggerle da 'mani' straniere. E' quanto si spiega nel dossier elaborato dall'ufficio studi di Fdi, che l'Adnkronos ha potuto visionare, dal titolo 'Oro di Bankitalia al popolo italiano: smontiamo le fake news'.

"Il capitale della Banca d'Italia, comprese quindi le riserve auree, è detenuto da banche, assicurazioni, fondazioni, enti ed istituti di previdenza, fondi pensione ecc. aventi sede legale in Italia. In molti casi si tratta di soggetti privati, alcuni dei quali controllati da gruppi stranieri", si legge nel testo.

"L'Italia non può correre il rischio che soggetti privati rivendichino diritti sulle riserve auree degli italiani. Per questo c'è bisogno di una norma che faccia chiarezza sulla proprietà". Inoltre, "sul sito della Banca d'Italia si afferma che l'oro è di ‘proprietà dell'istituto'. Un motivo in più per esplicitare che le riserve auree sono di proprietà di tutti gli italiani", viene sottolineato.