Unesco: Renzi, 'bellissima notizia per l'Italia intera'

Roma, 10 dic (Adnkronos) - "Evviva! La cucina italiana patrimonio mondiale dell'Unesco è una bellissima notizia per l'Italia intera. Il Tricolore è sempre più la bandiera dell'eccellenza. Preparare e condividere cibo di qualità, a cominciare dalla vita in famiglia, significa mantenere forti i valori che fanno grande il nostro Paese. E il nostro stile di vita. Adesso però lavoriamo tutti insieme perché le conseguenze dei dazi e delle crisi geopolitiche non danneggino l'intero comparto agroalimentare e i lavoratori del settore". Lo scrive sui social Matteo Renzi.