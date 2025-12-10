Unesco: Pd, 'riconoscimento a cucina italiana storico ora più diritti, qualità, futuro'

10 dicembre 2025 a

Roma, 10 dic (Adnkronos) - "La Cucina Italiana è ufficialmente Patrimonio Immateriale dell'Umanità Unesco. Accogliamo con grande soddisfazione un riconoscimento storico, che premia non soltanto un insieme di ricette, ma il valore culturale, sociale ed economico di un modello alimentare unico al mondo". Lo dicono la capogruppo e i deputati Pd della commissione Agricoltura della Camera Antonella Forattini, Stefania Marino, Nadia Romeo, Andrea Rossi e Stefano Vaccari.

"Questo risultato conferma ciò che ogni giorno vediamo nei territori: la forza delle nostre filiere agricole, la centralità delle produzioni di qualità, il legame profondo tra cibo, comunità, tradizioni e paesaggi rurali, l'impegno di migliaia di agricoltori, artigiani, ristoratori, cooperative e distretti produttivi -proseguono - Come componenti della Commissione Agricoltura della Camera, consideriamo questo riconoscimento un punto di partenza. Ora abbiamo la responsabilità di consolidarlo attraverso politiche che garantiscano la tutela delle denominazioni e delle filiere corte, il sostegno alle imprese agricole e alle aree interne, la difesa del lavoro dignitoso unitamente al contrasto al caporalato, la promozione dell'educazione alimentare e della sostenibilità ambientale".

"La cucina italiana entra oggi nel patrimonio dell'umanità. Il compito delle istituzioni è fare in modo che dietro a questo titolo ci siano anche più diritti, più qualità, più futuro per chi produce e per chi consuma", concludono.