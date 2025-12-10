Ucraina: Silvestri, 'Salvini rinnega politica governo di ultimi tre anni'

10 dicembre 2025 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - “Salvini ci dice che oggi non vuole togliere soldi alla Sanità per mandare le nostre armi in Ucraina, per una guerra persa. Il punto è che in questa frase ha affermato due concetti: il primo che mandare le armi in Ucraina vuol dire togliere soldi alla sanità e all'istruzione. Il secondo è che fino adesso lo ha fatto, che fino adesso le armi che il governo ha mandato in Ucraina hanno tolto soldi alle nostre infrastrutture e vedendo la legge di bilancio non è che gli si può dare totalmente torto”. Lo ha detto Francesco Silvestri del Movimento Cinque Stelle, ospite al programma Start di Sky Tg24. “Un vicepremier sta affermando che la politica fatta finora dal governo Meloni ha indebolito l'economia italiana, notizia pesante che rinnega la politica del suo governo degli ultimi tre anni”, ha concluso.