Ucraina: Provenzano, 'Italia stia con Europa per una pace giusta'

10 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - “Trump e Putin non si stanno mettendo d'accordo sulla fine della guerra, che vogliamo tutti, e per primi gli ucraini, ma sulla fine dell'ordine internazionale basato sulle regole. È mancata un'iniziativa diplomatica? Noi la chiediamo da anni. Ma oggi è l'Europa che sta ponendo ai tavoli negoziali le ragioni dell'aggredito e del diritto internazionale. E l'Italia è lì che deve stare per una pace giusta e duratura. Meloni passa il tempo a dire a ucraini ed europei di non rompere con Trump. Dovrebbe dire a Trump di non abbandonare l'Ucraina e non rompere con l'Europa. Reagendo ai suoi attacchi con dignità a difesa dell'interesse nazionale”. Lo ha detto il responsabile nazionale desti del Pd, Peppe Provenzano intervenendo a Tagadà su La7.