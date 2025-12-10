Sanità: Fornaro, 'Schillaci riferisca a tutela pazienti su San Raffaele'

10 dicembre 2025 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - “Credo sia giusto capire di più su quanto è successo al San Raffaele di Milano. Prendiamo atto della tempestività con cui è stato sollevato il direttore generale, ma restano questioni importanti da chiarire. Non vorremmo infatti che ci trovassimo di fronte solo alla punta di un iceberg, in cui accanto all'eccellenza ci siano anche buchi nell'operatività quotidiana che mettono addirittura a rischio la vita dei pazienti. Crediamo che questa richiesta di informativa urgente al ministro della Salute, Orazio Schillaci, possa essere anche l'occasione per una riflessione più generale sul sistema degli accreditamenti e quindi sulle garanzie di qualità di assistenza, oltre che sulla parte relativa agli interventi di più alta specializzazione. Ci sono tutte le condizioni perché il Parlamento e l'Aula possano avere un'informativa nell'interesse di tutti, a cominciare dai pazienti e quindi dei cittadini italiani”. Così il deputato dem, Federico Fornaro, della Presidenza del Gruppo Pd, intervenendo in Aula sull'ordine dei lavori.