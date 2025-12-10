Salerno: blitz antidroga in tre province, in corso esecuzione arresti

10 dicembre 2025 a

Salerno , 10 dic. - (Adnkronos) - Blitz antidroga in tre province: in corso esecuzione arresti tra Salerno, Napoli e Avellino. Da questa mattina, a seguito di provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, supportati da militari dei Reparti Territoriali e delle Compagnie del Comando Provinciale, da due team delle Aliquote di Primo Intervento di Salerno, dal 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e dal Nucleo Cinofili di Sarno, stanno eseguendo misure cautelari personali e reali a vario titolo nei confronti di diversi soggetti indagati, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e traffico illecito di cocaina ed crack.