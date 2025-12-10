Giustizia: nasce comitato Sì intitolato a Vassalli, da Acquaviva a Martelli e Bobo Craxi

10 dicembre 2025 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Nace il comitato per il Sì al referendum sulla giustizia intitolato da Giuliano Vassalli e promosso da esponenti di area socialista tra cui Gennaro Acquaviva, presidente della Fondazione Socialismo, Claudio Martelli, Bobo Craxi.

"Il nostro appello a votare SI al referendum confermativo della Legge Costituzionale recante "Norme in materia di ordinamento giudiziario e di istituzione della Corte disciplinare”, meglio nota come “Riforma della separazione delle carriere dei magistrati”, segna un momento importante per l'affermazione di un principio di legalità e di equilibrio dei poteri e dello Stato di diritto. che si muove in continuità con l'ideale di una giustizia giusta. Una volontà riformatrice che ha segnato profondamente la giustizia italiana, opponendosi all'eccesso di potere punitivo e promuovendo una cultura dei diritti fondamentali dell'uomo", si legge nell'appello del comitato Vassalli. Tra i firmatari Giuseppe Calderisi, Giuliano Cazzola, Mauro Del Bue, Paris Dell'Unto, Donato Robilotta, Claudio Signorile.