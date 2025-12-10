Flamigni: Schlein, 'sempre a lui grati, un vita dedicata alla ricerca della verità'

10 dicembre 2025 a

Roma, 10 dic (Adnkronos) - "Se c'è una parola che ha contraddistinto la vita di Sergio Flamigni questa è forse verità: partigiano, parlamentare, è stato –soprattutto- un instancabile studioso del caso Moro". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein.

"Con l'Archivio Flamigni, che costituisce un patrimonio unico di materiali e testimonianze, ha voluto poi mettere a disposizione di tutte e tutti ciò che aveva raccolto in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2. E' stato tra i più attenti e tenaci ricercatori delle zone d'ombra della vicenda Moro, delle responsabilità e dei depistaggi e ha dedicato tutta la vita alla difesa della democrazia, della Costituzione, della memoria storica. Gli siamo grati di tutto, e gliene saremo sempre”, aggiunge Schlein.