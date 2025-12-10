Fisco: Amazon, 'tra primi 50 contribuenti, sanzioni incidono su attrattività Italia'

10 dicembre 2025 a

a

a

Milano, 10 dic. (Adnkronos) - "Questo accordo riflette il nostro impegno a collaborare in modo costruttivo con le autorità italiane. Ci difenderemo con determinazione rispetto all'eventuale procedimento penale, che riteniamo infondato". E' il commento di Amazon in merito all'accordo raggiunto con l'Agenzia delle Entrate: di Jeff Bezos pagherà 511 milioni di euro a cui si aggiungono 212 milioni definiti da Amazon logistica e Amazon Italia transport, versati nei giorni scorsi, per una doppia inchiesta della Procura di Milano.

"Siamo tra i primi 50 contribuenti in Italia e uno dei maggiori investitori esteri nel Paese. Negli ultimi 15 anni abbiamo investito oltre 25 miliardi di euro in Italia, dove impieghiamo direttamente più di 19.000 persone. Contesti normativi imprevedibili, sanzioni sproporzionate e procedimenti legali prolungati incidono sull'attrattività dell'Italia come destinazione di investimento" si sottolinea in una nota.