C.sinistra: Progetto Civico Onorato in Basilicata, Federica D'Andrea coordinatrice regionale

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Progetto Civico Italia continua a crescere e arriva in Basilicata. Questa mattina, a Potenza, è stata annunciata l'adesione di Area Civica alla rete di amministratori promossa da Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, presente nella conferenza stampa all'Auditorium Fondazione ‘Potenza Futura' insieme a Federica D'Andrea, vicesindaca di Potenza e coordinatrice Area civica, Francesco Ciampa, vicepresidente di Area Civica e i consiglieri comunali Marika Cillo, Claudia Marone, Francesco Villano e Rocco Pepe". Si legge in una nota.

“Dal Sud deve ripartire l'Italia. Federica D'Andrea sarà la coordinatrice regionale della Basilicata di Progetto Civico Italia, la nostra rete di amministratori civici che continua ad espandersi giorno dopo giorno da Bolzano a Caltanissetta. Giovedì scorso – spiega Onorato - eravamo a Formigine, con 29 liste civiche di tutta l'Emilia Romagna, e oggi siamo a Potenza con ‘Area Civica', un movimento prezioso e radicato sul territorio che arricchirà l'esperienza nazionale di Progetto Civico Italia. Dal problema del lavoro, con la questione Stellantis, alla crisi idrica fino alla grande emergenza dello spopolamento, sono tanti gli argomenti importanti da affrontare a Potenza e in Basilicata. Ringrazio Federica D'Andrea, Francesco Ciampa e tutti i consiglieri per l'impegno, siamo convinti che con una visione, con pragmatismo e con l'ascolto quotidiano dei cittadini possiamo davvero cambiare la vita degli abitanti di questa regione. Per poi lavorare insieme e contribuire a dare una nuova visione per il nostro Paese. Il viaggio di Progetto Civico Italia continua: domenica saremo a Palermo, lunedì a L'Aquila mentre il 20 ci vedremo a Roma”.

“L'ingresso di Area Civica in Progetto Civico Italia –dichiarano D'Andrea e Ciampa – è una scelta naturale, perché condividiamo gli stessi valori: autonomia, pragmatismo e attenzione ai territori. Ringraziamo Alessandro Onorato, insieme vogliamo costruire una rete forte di amministratori che parta dai Comuni e arrivi a incidere sulle scelte nazionali. La Basilicata deve tornare ad essere protagonista, contrastando spopolamento e crisi economiche con proposte concrete e una nuova stagione di partecipazione”.