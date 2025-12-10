Ucraina: Conte, 'farisei sorpresi da mie parole che soluzione hanno?'**

10 dicembre 2025 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Vedo che alcune anime belle si meravigliano delle mie dichiarazioni di oggi. Mi sono limitato a fotografare con rammarico quella che è la disastrosa situazione attuale: ho sempre auspicato un protagonismo dell'Europa nel processo di pace e questo invece è clamorosamente mancato". Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

"La Cina si era offerta da subito di mediare ed è stata ricacciata spingendola all'abbraccio con la Russia e il resto del mondo. Abbiamo condannato e ricondannato l'aggressione russa ma è un fatto che stanno consolidando ogni giorno una vittoria militare sul campo. Gli Stati Uniti hanno vita facile a giocare una partita a proprio vantaggio, approfittando di una debolezza europea che ho sempre rimarcato fosse un danno per tutti noi. Una debolezza vergognosa che l'Europa dimostra in ogni dossier: dal riarmo, all'acquisto di gas, allo scontro sui dazi, alle genuflessioni sulla zero tassazione sui giganti del web".

"Oggi l'unico processo negoziale in campo è quello proposto da loro, che piaccia o no. I farisei che hanno da ridire se hanno soluzioni alternative si facciano avanti e la smettano con le chiacchiere", conclude il leader M5S.