Mafia: maxiblitz Palermo, Crispi (Sisco) 'vittime estorsione non hanno denunciato'**

10 dicembre 2025 a

a

a

Palermo, 10 dic. (Adnkronos) - Le vittime delle estorsioni del quartiere della Noce di Palermo, come emerge dal maxiblitz dell'alba di oggi coordinata dalla Dda di Palermo, che ha portato all'arresto di 50 persone, "non hanno mai denunciato gli esattori del pizzo". E' quanto sottolinea il dirigente del Sisco Valentina Crispi nel corso della conferenza stampa alla presenza del Procuratore capo Maurizio de Lucia. "C''è una totale assenza di denuncia da parte delle vittime - spiega Crispi - le somme richieste alle vittime delle estorsioni variavano dai 500 ai 1.200 euro". Le vittime "non vengono scelte in maniera casuale".