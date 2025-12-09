Veneto: Stefani accelera su Giunta, in arrivo Bitonci dal governo e tecnico Fdi a Sanità

09 dicembre 2025 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Accelera sulla Giunta il neopresidente della Regione Veneto, Alberto Stefani. Già giovedì o venerdì il leghista potrebbe presentare la sua squadra di governo per palazzo Balbi, dove si darà vita a un governo di coalizione con Fdi e Fi, con nuovi equilibri dopo l'era Zaia (che sarà presidente del Consiglio regionale, forte delle 200mila preferenze incassate). Per i leghisti, che si sono confermati primo partito in regione, previsti quattro assessorati, a partire da quello per le imprese, con il nome di Massimo Bitonci, attuale sottosegretario al Mimit, che dovrebbe lasciare l'esecutivo per volare in Veneto. Altre caselle che verranno coperte dai nomi del partito di Matteo Salvini sarebbero poi quella del Turismo, con il pole il nome di Francesco Calzavara, già al Bilancio, vicino alla riconferma. Ai leghisti dovrebbero infine andare l'assessorato al Sociale e le Infrastrutture, poltrone per le quali si fanno i nomi degli eletti Sonia Brescacin, Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave e del vicentino Marco Zecchinato.

Attesa per il nome invece dell'assessorato alla Sanità, che potrebbe vedere Fratelli d'Italia esprimere un tecnico, per gestire il delicato settore, al centro della campagna elettorale. Nome per ora coperto, su cui nessuno si sbilancia. Sempre dal partito della premier Meloni dovrebbero provenire i nomi per l'Agricoltura (gettonato Dario Bond, mister preferenze a Belluno e già deputato di Fdi), l'istruzione (Valeria Mantovan?), in ballo ci sarebbero anche Lucas Pavanetto, unico consigliere rieletto da Fdi e Claudio Borgia, vicesindaco di Montebelluna, tutti in corsa per altri assessorati. Per Forza Italia, cui andrà un unico posto in Giunta il nome dato per certo è quello di Elisa Venturini, consigliere regionale azzurra e già sindaco di Casalserugo.

Se sarà questo il quadro finale, da qui al fine settimana, al governo si dovrà trovare il sostituto di Bitonci, che rumors indicavano in Guido Guidesi, già sottosegretario per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta e oggi assessore allo sviluppo economico in Lombardia. Nome che pare sfumato poiché l'interessato avrebbe già fatto sapere di non essere disponibile alla candidatura spinta dai vertici del suo partito, convinto a concludere al meglio il mandato nella giunta Fontana.